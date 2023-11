milanello report - Riprendono gli allenamenti a Milanello

La squadra, a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali, si è ritrovata a Milanello per la ripresa degli allenamenti.

IL REPORT

Prima parte in palestra per l'attivazione muscolare poi gruppo in campo per la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni.

L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto una partita di allenamento, a ranghi misti, con la formazione Under 18 (due tempi da 20 minuti).

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.