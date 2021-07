MILANELLO REPORT: ripresa con volti nuovi

Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello, dove la squadra si è presentata per colazione prima di scendere negli spogliatoi. All'allenamento hanno preso parte anche i neo-rossoneri Mike Maignan e Olivier Giroud.

IL REPORT

Prima parte in palestra, per l'attivazione muscolare e alcuni lavori sulla forza; la squadra è poi scesa in campo, sul rialzato dietro gli spogliatoi, dove ha continuato il riscaldamento con alcuni torelli. L'allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi che hanno svolto un lavoro specifico sul possesso palla. A seguire, una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto una partitella su campo ridotto, con la quale si è chiusa la seduta odierna.

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

Il programma di domani prevede una doppia seduta di allenamento, con ritrovo a Milanello per colazione.