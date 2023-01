MILANELLO REPORT - Rossoneri al lavoro con la Salernitana nel mirino

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Squadra a Milanello per il penultimo allenamento prima della ripresa del campionato, in programma mercoledì 4 gennaio, con i rossoneri impegnati a Salerno alle ore 12.30.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra, dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare e una serie di esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Al termine di questa parte, gruppo in campo per proseguire il riscaldamento con alcuni esercizi atletici focalizzati sulla rapidità. Terminata la prima parte del lavoro, Mister Pioli ha diretto la fase tattica della sessione odierna che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.

MARTEDÌ 3 GENNAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino. Alle ore 14.15 conferenza stampa di mister Pioli, nel pomeriggio la partenza per Salerno.