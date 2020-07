MILANELLO REPORT - Rossoneri subito al lavoro per la sfida col Sassuolo

Domenica di lavoro per i rossoneri di Mister Pioli, che si sono ritrovati alle 10.00 a Milanello per la seduta defaticante dopo la vittoria ottenuta ieri a sera a San Siro a spese del Bologna.

IL REPORT

In palestra gli undici partenti di ieri sera, sul campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato la fase di attivazione muscolare con alcune sfide di calcio-tennis. Il gruppo si è poi spostato sul rialzato alle spalle degli spogliatoi dove ha effettuato una serie di partitelle su campo ridotto; cross e tiri in porta per terminare il lavoro odierno.

LUNEDÌ 20 LUGLIO

Il programma di domani, lunedì 20 luglio prevede la conferenza stampa di Pioli alle ore 14.00 e, a seguire, l’allenamento di rifinitura previsto per le 18.00.