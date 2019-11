MILANELLO REPORT - Si lavora in vista della partita contro il Napoli

Terzo allenamento settimanale a Milanello, con il rientro di diversi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Prosegue così, con il gruppo quasi al completo, l'avvicinamento a Milan-Napoli di sabato 23 novembre alle 18.00.

Squadra pronta in palestra alle 15.00 per iniziare il lavoro con l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale, per proseguire nella fase di riscaldamento con alcuni esercizi tra gli ostacoli bassi.

Terminata la prima parte, il gruppo ha iniziato il lavoro tecnico per poi passare alla fase tattica. Una partitella su metà campo ha chiuso il lavoro di oggi.