MILANELLO REPORT - Si riparte con gli allenamenti

Ripresa dell'attività, sia pur a ranghi ridotti a causa delle assenze dei vari convocati dalle rispettive Nazionali, questo pomeriggio a Milanello. La squadra si è ritrovata dopo i tre giorni di riposo concessi da Mister Pioli.

IL REPORT

Rossoneri in palestra alle 15.30 per effettuare l'attivazione muscolare, prima di scendere in campo: all'inizio spazio a una serie di esercizi focalizzati sulla rapidità eseguiti con l'ausilio delle sagome e degli ostacoli bassi, poi il gruppo è stato diviso in due parti che si sono alternate in tre diverse stazioni per svolgere esercitazioni tecniche e lavoro atletico. Per concludere, si è giocata una partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Per venerdì, a Milanello, il programma prevede un solo allenamento al mattino.