MILANELLO REPORT - Subito a lavoro in vista dell'Empoli

La squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per l'allenamento in preparazione dell'ultimo match dell'anno che vedrà il Milan affrontare in trasferta l'Empoli, mercoledì 22 dicembre alle ore 20.45.

REPORT

Lavoro di scarico defaticante in palestra per i rossoneri che ieri hanno giocato per 90 minuti, in campo gli altri componenti della squadra i quali, dopo l'attivazione muscolare svolta in palestra, hanno proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte spazio alla tecnica e ad alcune esercitazioni sul possesso palla. L'allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto e una serie di conclusioni in porta.

MARTEDÌ 21 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino. Alle ore 14.00 la conferenza stampa di Mister Pioli.