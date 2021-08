MILANELLO REPORT: subito in campo dopo la vittoria di Marassi

Rientrata in nottata da Genova, la squadra ha pernottato a Milanello, dove questa mattina ha svolto l'unico allenamento di giornata.

IL REPORT

In palestra per la seduta defaticante gli undici titolari di Marassi, in campo, invece, gli altri componenti della rosa che, dopo l'attivazione muscolare eseguita in palestra, hanno iniziato il lavoro con una serie di torelli a tema. Terminata la prima parte, il gruppo ha proseguito la seduta con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. In chiusura, spazio alla classica partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO

Per domani il programma prevede un solo allenamento al pomeriggio.