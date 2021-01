MILANELLO REPORT: ultimi dettagli tattici verso l'Atalanta

Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo turno di campionato che vedrà il Milan affrontare l'Atalanta sabato 23 gennaio a San Siro alle ore 18.00, per chiudere il girone d'andata. Allenamento al mattino per i rossoneri al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale, dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. Squadra divisa in due gruppi per eseguire una serie di esercitazioni tecniche fatte da aperture, cross e tiri in porta. L'allenamento è poi proseguito con la parte tattica prima di concludersi con la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 22 GENNAIO

Per domani il programma prevede l'allenamento di rifinitura al mattino e, a seguire, la conferenza stampa di Mister Pioli alle 14.15.