MILANELLO REPORT - Verso Milan-Atletico Madrid: squadra al lavoro tra campo e palestra

Rossoneri subito al lavoro a Milanello: ritrovo a colazione per l'allenamento odierno, il primo in ottica Atlético Madrid, prossimo avversario dei rossoneri in Champions League. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Consueto lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri pomeriggio; in campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il riscaldamento con una serie di torelli a tema prima di iniziare una partita di allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera, disputata su metà campo.

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano, in precedenza alle ore 12.00 è prevista la conferenza stampa di Mister Pioli insieme a Brahim Díaz.