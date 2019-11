Milanello, squadra a pranzo: nel pomeriggio riprendono gli allenamenti

Pranzo tutti insieme e poi allenamento. E' questo il programma odierno che la prima squadra osserverà nel giorno di ripresa dei lavori in vista di Parma-Milan. I giocatori e lo staff tecnico, da quando è arrivato Pioli, si ritrovano sempre per pranzare insieme quando la seduta d'allenamento è fissata nel pomeriggio. Più tardi si saprà qualcosa di più sulle condizioni di Rebic, anche le il ginocchio del croato - almeno a quanto comunicato nei giorni scorsi - non dovrebbe destare preoccupazioni.