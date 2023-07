MN - Anche Giorgio Furlani arrivato a Milanello per il raduno

Fonte: dai nostri inviati a Milanello: Vitiello, Mazzara e Gioia

Dopo Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, è arrivato in questi istanti anche Giorgio Furlani a Milanello per il raduno rossonero. L'amministratore delegato rossonero in questa stagione ha preso le redini del mercato in una pool di lavoro che comprende anche gli stessi Moncada e D'Ottavio, oltre che il tecnico Stefano Pioli.