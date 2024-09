MN - Ancora allenamento personalizzato per Alvaro Morata e Malick Thiaw

Il Milan questa mattina si è ritrovato per una nuova sessione di allenamento, la seconda della settimana dopo quattro giorni di pausa concessi da mister Paulo Fonseca. I rossoneri si preparano, ancora con la rosa incompleta a causa degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, per la quarta giornata di campionato che si giocherà sabato alle 20.45 a San Siro contro il Venezia: il Milan va a caccia della prima vittoria stagionale e farà le prove generali per la Champions League e il derby.

Secondo le informazioni raccolte da MilanNews.it, anche oggi i due infortunati in procinto di recuperare, Alvaro Morata e Malick Thiaw, hanno svolto una sessione di allenamento personalizzata. La speranza per il centravanti spagnolo è di recuperarlo per la panchina contro il Venezia così da poterlo sfruttare a pieno regime dal Liverpool in avanti.

di Antonio Vitiello