MN - Ballottaggio Rebic-Giroud: croato lievemente avanti. Domani la decisione di Pioli

Prove di formazione anti-Juventus oggi a Milanello per i rossoneri. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il ballottaggio tra Ante Rebic ed Olivier Giroud per un posto da titolare in avanti lo starebbe vincendo - lievemente - il croato. Domani, giorno della rifinitura in vista del match di domenica a Torino, ci sarà la decisione finale di mister Stefano Pioli.