MN - Camarda pure oggi si è allenato col Milan Futuro in vista dell'esordio in C. Ma occhio alla prima squadra

vedi letture

L'infortunio di Alvaro Morata porta il Milan a fare alcune considerazioni sul reparto offensivo, in vista della trasferta di Parma in programma sabato alle 18.30. Il nome di Francesco Camarda è gettonato per la sfida del Tardini, ma nel frattempo l'attaccante si è regolarmente allenato agli ordini di Daniele Bonera con il Milan Futuro.

Ricordiamo che la squadra Under 23 rossonera farà il suo storico esordio in Serie C, domenica sera alle 20.30 sul campo della Virtus Entella. Camarda, 16 anni, ha dimostrato di essere già in grande condizione, segnando due reti sabato scorso al Novara e permettendo al Milan Futuro di ribaltare la partita del "Piola" e qualificarsi agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C.

di Antonio Vitiello