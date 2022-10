MN - Da Milanello: defaticante per chi ha giocato, allenamento per gli altri. Domani riposo

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan è tornato subito al alvoro nel centro sportivo di Milanello il giorno dopo l'amara sconfitta in Champions League contro il Chelsea. Chi ha sfidat i blues ha svolto una sessione defaticante mentre chi non ha giocato è sceso in campo per una regolare seduta di allenamento. Domani è prevista una giornata di riposo.

di Pietro Mazzara