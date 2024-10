MN - Da Milanello: domani Calabria in gruppo. Cure per Abraham e Jovic, assenti a Bologna

vedi letture

Arrivano novità da Milanello all'indomani della prima vittoria in questa edizione di Champions League. Ci sono sia buone che cattive notizie per mister Paulo Fonseca. Quella buona è che il capitano Davide Calabria da domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e dunque essere a disposizione per la partita contro il Bologna. Caso inverso sia per Tammy Abraham che per Luka Jovic: i due oggi hanno proseguito nelle cure rispettivamente contro il problema alla spalla e la pubalgia, entrambi salteranno la trasferta di sabato.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: sabato 26 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara