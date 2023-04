MN - Da Milanello, la situazione di Ibrahimovic e Kalulu

MilanNews.it

Continua la preparazione del Milan verso la gara di Champions contro il Napoli. Arrivano novità dall'allenamento odierno: come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Pierre Kalulu ha svolto la prima parte della seduta con il gruppo, proseguendo poi con un allenamento personalizzato. A parte anche Zlatan Ibrahimovic: più lunghi i tempi dello svedese, a cui servirà sicuramente qualche giorno in più per recuperare dal fastidio muscolare accusato con la Svezia.