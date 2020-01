MN - Gigio out con la Spal, Antonio Donnarumma verso la maglia da titolare

Con Gigio Donnarumma out per infortunio e Begovic che oggi non si è allenato, ecco che dovrebbe toccare ad Antonio Donnarumma difendere i pali del Milan nella sfida di mercoledì, alle 18.00, contro la Spal valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per lui si tratterebbe della terza presenza nel corso degli ultimi tre anni, dopo quelle contro l'Inter e quella con il Ludogorets a San Siro in Europa League.