MN - Le ultime da Milanello sulle condizioni di Kjaer e Chukwueze

vedi letture

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Simon Kjaer torna ad allenarsi in gruppo dopo circa 50 giorni dall'infortunio del 29 ottobre che gli ha fatto saltare 9 match ufficiali. È ovviamente tutto da vedere se il danese, e qui diventa importante l'allenamento di domani, riuscirà ad essere della partita contro il Monza. Se non partirà da titolare, complice l'assenza di Calabria, mister Pioli dovrà scegliere uno tra Simic e Bartesaghi. Da queste scelte poi dipenderà anche la posizione di Theo Hernandez, che potrebbe tornare finalmente a sinistra.

Tutto ok, invece, per Samuel Chukwueze. Il nigerino ex Villarreal si è allenato con il resto del gruppo per preparare la sfida di domenica alle 12.30 contro il Monza. Il classe '99, inoltre, si giocherà una maglia da titolare con Christian Pulisic sull'esterno di destra per il match con la squadra di Raffaele Palladino.

di Antonio Vitiello