MN - Milan, crescono le chance di vedere Ibra titolare contro la Samp

In vista del match di lunedì a San Siro contro la Sampdoria, secondo quanto appreso da Milannews.it, crescono le chance di vedere Zlatan Ibrahimovic in campo dal primo minuto al centro dell'attacco rossonero: lo svedese sta bene, si è presentato in ottime condizioni a Milanello e vorrebbe giocare contro i blucerchiati. Dopo la seduta di allenamento di questa mattina, Ibra è in pieno ballottaggio con Piatek per una maglia da titolare.