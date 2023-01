MN - Milan, ecco chi non partirà per Lecce e Riad. Krunic punta alla Lazio, Rebic in gruppo da domenica

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Maignan, Ibrahimovic, Krunic, Florenzi e Ballo-Tourè non partono per Lecce e per Ryad: questi giocatori resteranno a lavorare nelle strutture di Milanello con il bosniaco che punta al rientro con la Lazio. Ok Origi e Kjaer per il match di domani contro il Lecce, mentre Rebic dovrebbe tornare in gruppo da domenica.