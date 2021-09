MN - Milan, Giroud potrebbe andare in panchina contro lo Spezia. Allenamento personalizzato per gli altri infortunati

Olivier Giroud si è allenato oggi a Milanello con il resto della squadra rossonera e potrebbe quindi andare in panchina contro lo Spezia nel match in programma sabato alle 15 in Liguria. Gli altri giocatori del Milan in fase di reucpero hanno invece proseguito il loro lavoro a parte e hanno svolto un allenamento personalizzato nel Centro sportivo di Carnago.