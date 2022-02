MN - Milanello, allenamento personalizzato per Ibrahimovic e Tomori

Terminato da poco l'allenamento odierno a Milanello (tutti quelli in vista del derby saranno al mattino). Lavoro personalizzato, come da programma, per Zlatan Ibrahimovic che sta smaltendo il fastidio al tendine d'Achille destro. Lo svedese, come accade settimanalmente, sta gestendo il suo fisico e i relativi fastidi che si presentano. Nel corso dei prossimi giorni, ovvero tra giovedì e venerdì, si capirà meglio a che punto è la disinfiammazione del tendine.

Fikayo Tomori: anche il difensore inglese ha svolto un lavoro personalizzato. Il ginocchio operato risponde bene ai solleciti, ma le sue condizioni saranno valutate, con estrema cura, giorno per giorno. Non è escluso che ce la possa fare per il derby, ma soltanto le sensazioni del ragazzo potranno dire se ci sarà o meno nella stracittadina di sabato.