MN - Milanello, anche oggi allenamento personalizzato per Rebic

Non arrivano buone notizie da Milanello in merito alla condizioni di Ante Rebic, che non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia rimediato nella sfida contro il Verona: anche oggi, l'attaccante croato non si è infatti allenato in gruppo, ma ha svolto una lavoro personalizzato. Sono quindi sempre meno le chance di vederlo tra i convocati di Pioli per la trasferta di Roma di domenica.