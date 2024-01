MN - Milanello, anche oggi lavoro personalizzato per Bennacer

vedi letture

Anche oggi Ismael Bennacer non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato sui campi di Milanello. Se dovesse tornare a lavorare con i compagni di squadra nella giornata di domani, il centrocampista algerino potrebbe comunque far parte dei convocati di Stefano Pioli per la trasferta di Frosinone (sabato alle 18).

Bennacer, che ha già saltato la gara di sabato scorso contro il Bologna, sta recuperando da un piccolo problema muscolare rimediato in Coppa d'Africa con la sua Algeria. Gli esami a cui si è sottoposto al rientro in Italia hanno comunque escluso lesioni .