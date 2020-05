MN - Milanello, da domani allenamenti collettivi a piccoli gruppi con la palla

In seguito alla validazione del protocollo per gli allenamenti collettivi, le squadre di calcio possono tornare ad allenarsi in gruppo. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha svolto sedute individuali anche nella mattinata odierna, mentre nel pomeriggio non ci saranno allenamenti, rispetto a quanto inizialmente previsto. A partire da domani, invece, la squadra potrà iniziare ad allenarsi collettivamente a piccoli gruppi, introducendo l'uso del pallone. Per il momento, però, non si disputeranno partitelle.