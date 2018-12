MN - Milanello, domani niente conferenza di Gattuso: decisione che era stata già presa prima della sconfitta contro la Fiorentina

Domani, giorno di vigilia di Frosinone-Milan, non ci sarà la consueta conferenza stampa di Rino Gattuso a Milanello: si tratta di una decisione presa già da diversi giorni che non ha nulla a che vedere con la sconfitta di sabato contro la Fiorentina. La squadra rossonero svolgerà in mattina la rifinitura prima della partenza per Frosinone.