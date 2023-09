MN - Milanello, domani pomeriggio la rifinitura in vista del Cagliari. Poi la partenza per la Sardegna

In vista del match di mercoledì alle 18.30 in casa del Cagliari, il Milan svolgerà domani pomeriggio a Milanello l'allenamento di rifinitura. Successivamente, è invece in programma la partenza della squadra rossonera per la Sardegna in aereo (il decollo da Malpensa è previsto alle 17.30).

di Antonio Vitiello