MN - Milanello, Florenzi provato a sinistra al posto dello squalificato Theo

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match di sabato contro l'Empoli, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez che sarà squalificato. Chi giocherà al suo posto? Secondo quanto appreso da Milannews.it, oggi a Milanello come terzino sinistro è stato provato Alessandro Florenzi, il quale continua ad essere favorito su Fodé Ballo-Touré per partire dal primo minuto contro i toscani.