Dopo aver firmato il suo nuovo contratto con il Milan, Zlatan Ibrahimovic si è recato subito a Milanello per svolgere oggi pomeriggio il suo primo allenamento stagionale: l'attaccante svedese ha lavorato subito in gruppo con il resto della squadra rossonera. Successivamente l'ex LA Galaxy ha svolto allenamento personalizzato come da programma.