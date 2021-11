MN - Milanello, ieri primo allenamento individuale sul campo per Maignan

Ieri pomeriggio primo allenamento individuale sul campo per Mike Maignan. Il portiere rossonero, che sta ancora attraversando la fase di recupero post operatorio, ha ripreso a lavorare con il pallone tra i piedi con esercizi di tecnica specifica. Segnalato di ottimo umore, l’estremo difensore rossonero punta a tornare tra i pali per Milan-Roma del 6 gennaio 2022, ma c’è una tabella di marcia da rispettare e da non forzare visto che il polso è parte fondamentale del ruolo del portiere.