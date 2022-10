MN - Milanello, la rifinitura prima della Dinamo Zagabria: ecco gli assenti

Fonte: dai nostri inviati Antonello Gioia e Manuel Del Vecchio

Sotto la pioggia di Milanello, è iniziata la rifinitura pre Dinamo Zagabria-Milan. Assenti Brahim Diaz e Dest che stanno svolgendo un lavoro personalizzato: Pioli valuterà più tardi se saranno disponibili per domani. Assenti lo squalificato Tomori e gli infortunati Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Ibrahimovic. Si stanno allenando, anche se non inseriti in lista UEFA, Thiaw, Vranckx e Adli. Presente in gruppo il Primavera Coubis viste le tante defezioni in difesa.