MN - Milanello, lavoro personalizzato in palestra per Gabbia

Il Milan ha iniziato da poco la seduta di rifinitura prima della sfida di Champions League contro il Real Madrid in programma domani sera a San Siro. La squadra rossonera ha iniziato l'allenamento con il riscaldamento e il torello. Non si sta allenando in gruppo Matteo Gabbia, ancora out per un problema muscolare. Il difensore italiano sta svolgendo un lavoro personalizzato in palestra.

DOVE VEDERE REAL MADRID-MILAN

Data: martedì 5 novembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: Santiago Bernabeu, Madrid

TV: Sky, NOW TV

Web: MilanNews.it