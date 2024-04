MN - Milanello, oggi sono stati analizzati gli errori fatti contro la Roma. Rossoneri convinti che la rimonta sia possibile

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello all'indomani della sconfitta contro la Roma per 1-0 nell'andata dei quarti di Europa League. Secondo quanto appreso da Milannews.it, nel Centro sportivo rossonero sono stati analizzati tutti gli errori commessi ieri contro i giallorossi. Successivamente, chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico, seduta normale invece per gli altri.

Anche ieri subito dopo la partita mister Pioli aveva fatto un discorso motivazionale alla squadra negli spogliatoi, per motivare il gruppo in vista della gara di ritorno.

Ovviamente oggi non è stato provato nulla a livello tattico in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo (domenica alle 15 al Mapei Stadium), ma è previsto un turnover per diversi giocatori.

Solo dopo la trasferta di Reggio Emilia, a Milanello si inizierà a pensare al ritorno di Europa League contro la Roma: in casa rossonera sono convinti che la rimonta sia possibile. Servirà sicuramete un altro Milan rispetto a quello visto a San Siro, ma c'è convizione che si possa ribaltare il risultato all'Olimpico giovedì prossimo.

di Antonio Vitiello