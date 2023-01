Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Divock Origi, fuori da un paio di settimane per un problema muscolare: secondo quanto appreso da Milannews.it, infatti, il centravanti belga ha iniziato in gruppo l'allenamento che sta per concludersi nel Centro sportivo di Carnago.