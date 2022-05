MN - Milanello, personalizzato sul campo con la palla per Florenzi e Daniel Maldini

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Migliorano sempre di più le condizioni di Alessandro Florenzi che si avvicina sempre di più al ritorno in gruppo e soprattutto al rientro in campo: oggi a Milanello, il terzino rossonero, che circa un mese fa è stato operato al ginocchio, ha infatti svolto un allenamento personalizzato sul campo con la palla. Stesso lavoro anche per Daniel Maldini.