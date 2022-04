MN - Milanello, presenti una trentina di tifosi fuori dai cancelli

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

Come riferisce l'inviato di Milannews.it, nonostante sia Pasquetta, non mancano tifosi fuori dai cancelli di Milanello ad attendere i giocatori rossoneri che si alleneranno questa mattina in vista del derby di Coppa Italia valido per la semifinale di ritorno di Coppa Itali. Presenti fuori dal Centro sportivo di Carnago una trentina di persone.