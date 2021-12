MN - Milanello, Theo Hernandez in gruppo. Lavoro personalizzato per Leao

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Theo Hernandez, che ieri sera non è sceso in campo contro il Napoli a causa della febbre: il terzino francese è infatti tornato ad allenarsi in gruppo. Rafael Leao non ha invece lavorato nemmeno oggi insieme al resto dei compagni, ma ha svolto un lavoro personalizzato.

di Antonio Vitiello