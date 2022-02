MN - Milanello, Tomori ha svolto la prima parte dell'allenamento odierno in gruppo. Ibra ancora personalizzato

Secondo quanto appreso da Milannews.it, arrivano buone notizie da Milanello in merito al recupero di Fikayo Tomori: il difensore rossonero ha infatti svolto il riscaldamento e la prima partie dell'allenamento odierno in gruppo. Successivamente, il giocatore inglese si è staccato dal resto dei compagni e ha svolto un lavoro personalizzato con un po' di corsa e un po' di lavoro con il pallone. Niente allenamento invece in gruppo nemmeno oggi per Zlatan Ibrahimovic che ha svolto un lavoro personalizzato.