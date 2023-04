MN - Milanello, tutti in gruppo oggi in vista del Bologna. Solo Ibra ha fatto un lavoro personalizzato

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista del match di domani in casa del Bologna (nel pomeriggio la squadra partirà per il capoluogo emiliano): tutti i giocatori rossoneri hanno lavorato in gruppo, a parte Zlatan Ibrahimovic che sta ancora recuperando dall'infortunio rimediato in nazionale e che oggi ha svolto un lavoro personalizzato.