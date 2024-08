MN - Oggi Theo e Maignan a Milano: domani saranno a Milanello con Reijnders

Come era stato riportato nei giorni scorsi, oggi è il giorno del ritorno di Mike Maignan e Theo Hernandez a Milano: i due francesi però non torneranno già oggi al Centro Sportivo di Milanello. Il ritorno dei due calciatori al centro di allenamento è previsto per domani, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it. Domani a Carnago tornerà anche l'altro rossonero eliminato alle semifinali degli Europei, l'olandese Tijjani Reijnders.

Theo, Mike e Tijjani si alleneranno in questi giorni a Milanello e avranno modo di farlo con il loro nuovo compagno di squadra, il centrale difensivo serbo Strahinja Pavlovic. I quattro calciatori dunque lavoreranno insieme in attesa del ritorno della squadra dagli Stati Uniti, che avverrà dopo il 6 agosto, giorno in cui la formazione di Fonseca sfiderà il Barcellona a Baltimora.

di Mazzara e Vitiello