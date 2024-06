MN - Presenti anche Furlani, Moncada e D'Ottavio alla conferenza stampa di Ibra

Tra pochi minuti si avvierà virtualmente la stagione 2024/2025 del Milan con il Senior Advisor ed ex giocatore rossonero Zlatan Ibrahimovic che interverrà in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Milanello. CLICCA QUI per seguire l'evento in tempo reale con tutte le dichiarazioni dello svedese. Ma a far compagnia a Zlatan, oggi, sono presenti anche gli altri dirigenti maggiori del Milan: l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore dell'area tecnica Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Antonio D'Ottavio.

La redazione di MilanNews.it seguirà LIVE la sua conferenza con il consueto play by play delle dichiarazioni di Ibra ed è ipotizzabile che in questa sede verrà annunciato il nome del nuovo allenatore, ovvero Paulo Fonseca. L'evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e anche sull'applicazione ufficiale del club rossonero.