MN - Rifinitura in corso: presenti sia Thiaw che Kjaer

Rifinitura in corso: presenti sia Thiaw che Kjaer

Al centro sportivo di Milanello in Carango, è in corso in questo momento l'allenamento di rifinitura del Milan in vista della sfida di domani sera contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Sotto la pioggia e il vento che sono tornati ad abbattersi e sferzare sulla Lombardia, i primi a scendere in campo sono stati come sempre i portieri. Poi alla spicciolata tutta la squadra. Importante da segnalare la presenza sia di Simon Kjaer che di Malick Thiaw: il tedesco ieri è tornato a lavorare in gruppo e anche oggi è al lavoro con la squadra. Da capire chi sceglierà Pioli dal primo minuto. Con la squadra anche Fikayo Tomori che domani sarà indisponibile per squalifica.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it