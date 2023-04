MN - Rifinitura pre Napoli, Maignan già in campo per l'allenamento

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Gioia e Vitiello

© foto di Antonello Gioia

Tempo di rifinitura per il Milan a Milanello. Domani i rossoneri affronteranno il Napoli per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Come riportato dai nostri inviati a Milanello, Mike Maignan è già sceso sul campo del centro sportivo di Carnago per il suo allenamento. La foto del portiere rossonero insieme a Lapo Nava. Assente Tatarusanu perché non in lista.