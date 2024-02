MN - Verso il Rennes, la lista degli indisponibili del Milan

vedi letture

Il Milan è sceso in campo in questi minuti a Milanello per l'allenamento di rifinitura in vista della gara contro il Rennes, in programma domani sera a San Siro alle ore 21 e valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Stefano Pioli non potrà contare su diversi giocatori per la gara di domani: oltre ai lungodegenti Tomori, Kalulu e Pobega, si è aggiunto anche il capitano Davide Calabria che è uscito per un infortunio nel corso della sfida con il Napoli di domenica scorsa. Oggi all'allenamento di rifinitura assente anche Antonio Mirante.

Tra i lungodegenti Kalulu ha lavorato a parte sul campo mentre Tomori, con il giovane Zeroli, ha effettuato lavoro personalizzato in palestra.

DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport, TV8

Web: MilanNews.it