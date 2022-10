MN - Verso Milan-Chelsea: iniziata la rifintura a Milanello. Assente De Ketelaere per un risentimento muscolare

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

E' iniziato poco fa l'allenamento di rifinitura a Milanello della squadra rossonera in vista del match di Champions League di domani contro il Chelsea. Non si sta allenando in gruppo, ma sta lavorando in palestra, Charles De Ketelaere che è alle prese con un risentimento muscolare. Il belga non sarà quindi a disposizione di Pioli per la sfida contro gli inglesi.