MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan si prepara per tornare in campo in campionato sabato alle 20.45 quando a San Siro arriverà la Sampdoria già retrocessa. In vista di questo match, Stefano Pioli interverrà venerdì pomeriggio in conferenza stampa a Milanello a partire dalle 14.