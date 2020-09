Questa mattina amichevole con l’U18 per i rossoneri: ecco il report da Milanello

Ecco il report giornaliero pubblicato da acmilan.com: "In palestra, per il consueto lavoro defaticante, i titolari del Tallaght Stadium. In campo, invece, il resto della rosa ha giocato una partitella di allenamento (tre tempi da 20 minuti) con la formazione Under 18. Di seguito l'undici schierato da Mister Pioli: Tătărușanu; Kalulu, Duarte, Pobega, Laxalt; Krunić, Tonali; Díaz, Maldini, Rebić; Colombo. Alla fine del primo tempo, Paquetá ha preso il posto di Díaz. 3-1 il risultato finale grazie alle reti di Maldini, Colombo e Paquetá".