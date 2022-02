Repubblica - Milan, filtra soddisfazione per i primi allenamenti di Lazetic

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, da Milanello filtra soddisfazione in merito ai primi allenamenti in maglia rossonera di Marko Lazetic, centravanti 18enne acquistato dal Milan a gennaio dalla Stella Rossa per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Il giovane serbo è stato l'unico rinforzo del Diavolo durante il mercato invernale.